مصرع شاب وإصابة آخر في تصادم سيارتين على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:



لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، إثر تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل وأخرى ربع نقل حكومية، مما أسفر عن إصابة شخص ومصرع الآخر.



انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "عمر عبدالرازق" 27 سنة"، سائق ومقيم بمحافظة قنا، وإصابة شخص آخر بكسور وكدمات متنوعة.



جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم التحفظ على السيارتين.