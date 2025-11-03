"صعق وحرق وتقطيع بصاروخ".. تفاصيل مروّعة لمقتل طفل على يد والده بسفاجا

كتب - مختار صالح:

شهدت مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر واحدة من أبشع الجرائم التي هزت المجتمع المحلي، حين تحولت ورشة أب إلى مسرح لمأساة لا تصدق، طفل في الثالثة عشرة من عمره، كان يفترض أن يجد الأمان في بيت والده، انتهت حياته بطريقة مأساوية على يد الرجل نفسه الذي أنجبَه.

الأب، الذي لم يكتفِ بالتعذيب المستمر لأبنائه، اكتشف قيام ابنه بسرقة بعض المتعلقات من ورشته، فقرر "تأديبه" بطريقة قاسية لم تخطر على بال أحد.

- تفاصيل الواقعة

في مشهد صادم، صعق الأب الطفل بسلك كهربائي حتى فارق الحياة، ثم لجأ إلى جريمة أكثر رعبًا لإخفاء فعلته، حيث استخدم صاروخ لحام لتقطيع الجثة وإشعال النار فيها قبل أن يوزع الأشلاء في مناطق جبلية نائية بسفاجا، محاولًا طمس معالم الجريمة.

- بلاغ عن الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بسفاجا، إخطارًا بالعثور على أشلاء جثة متفحمة لطفل مجهول داخل حقيبة بمنطقة جبلية نائية جنوب المدينة.

وانتقلت قوات الشرطة على الفور إلى مكان الحادث، وفرضت طوقًا أمنيًا حول الموقع، قبل نقل الأشلاء إلى مشرحة مستشفى سفاجا تحت تصرف النيابة العامة.

- أقوال الشهود

وبتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث وسماع أقوال الشهود، تبيّن أن المجني عليه هو الطفل أمين البالغ من العمر 13 عامًا، وكان يقيم مع والده بعد انفصال والدته عنه، وكشفت التحريات أن الأب عُرف بسوء معاملته وتعذيبه المستمر لأبنائه.

- تحقيقات النيابة

وأكدت التحقيقات أن الجريمة وقعت بعد أن اتهم الأب ابنه بسرقة بعض المتعلقات من ورشته، فقام بضربه بسلك كهربائي حتى فارق الحياة، ثم لجأ لإخفاء معالم الجريمة باستخدام صاروخ لحام لتقطيع الجثمان وإشعال النار فيه، قبل أن يضع الأشلاء داخل حقيبة ويلقيها في مناطق جبلية متفرقة بسفاجا.

واختتم المحامي العام لنيابات البحر الأحمر التحقيقات بإحالة الأب المتهم إلى محكمة الجنايات، لتبدأ محاكمته في واحدة من أكثر القضايا المأساوية صدمةً للمجتمع المحلي، وسط استنكار واسع من أهالي المدينة.