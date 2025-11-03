وداع مزدوج في بني سويف.. وفاة حفيدين أثناء إعداد عزاء جدهما

بني سويف - حمدي سليمان:

لم يكن، مساء أمس الأحد، بمدينة سمسطا جنوب بني سويف يومًا عاديًا، إذ تحوّل الحزن الذي خيّم على منزل الحاج فتحي م.ع بعد وفاته إلى مأساة أكبر، حين فقدت الأسرة حفيدين خرجا لتجهيز سرادق عزائه، فعادا ملفوفين في الكفن.

انطلق الشابان حسام "م.ف.ع" وابن عمومته جابر "س.ج.ع" على دراجتهما البخارية، محملين بمشاعر الوفاء لجدهما الذي كان يجمع العائلة تحت سقف واحد، لإعداد سرادق العزاء. ولم يدركا أن رحلتهما إلى طريق قرية الشنطور ستكون الأخيرة، وأن القدر كتب لهما نهاية مأساوية في نفس المشهد.

وعلى الطريق الواصل بين قرية الشنطور ومركز سمسطا، اختلت عجلة القيادة فانقلبت الدراجة البخارية، لتسود الصدمة المشهد في لحظة واحدة، وتتوقف الأنفاس، وينكسر قلب العائلة للمرة الثانية في يوم واحد.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق قرية الشنطور. وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الشابين في الحال.

نُقلت الجثتان إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.