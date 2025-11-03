بين الفرح والدموع.. القرعة الإلكترونية تُسعد 885 حاجًا في كفر الشيخ



كفر الشيخ- إسلام عمار:

وسط أجواء امتزجت فيها مشاعر الفرحة بالدعاء والدموع، أعرب الفائزون بقرعة الحج لعام 1447 هجرية - 2026 ميلادية، عن سعادتهم بفوزهم بزيارة بيت الله الحرام، بعد إجراء القرعة بالمركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ.

القرعة أجريت عن طريق الحاسب الآلي تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بحضور اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، وعددا من القيادات الأمنية ومندوب وزارة الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى عددا من كبار السن وأسرهم.

أسفرت نتائج القرعة عن فوز 885 حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، من بينهم 10 فائزين من كبار السن، إذ سادت الفرحة العارمة بين الفائزين جميعهم.

واختُتمت الفعالية بتقديم التهاني للفائزين وسط أجواء من البهجة والزغاريد، فيما غادر غير الفائزين المكان على أمل الفوز في القرعة المقبلة، مرددين الدعاء بأن يكتب الله لهم زيارة بيته الحرام في الأعوام القادمة.