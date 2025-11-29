إعلان

إصابة 14 فتاة وسائق في حادث انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

08:11 م 29/11/2025

حادث انقلاب ميكروباص

أصيبت 14 فتاة بإصابات متفرقة نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهن على طريق الصالحية في محافظة الإسماعيلية، في حادث مروع وأسفر كذلك عن إصابة السائق.

كانت غرفة عمليات هيئة الإسعاف في الإسماعيلية، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وتحركت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة والتعرف على أسباب الانقلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في المحافظة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى القصاصين، حيث تم استقبالهن وتقديم الإسعافات الأولية لهن.

وقالت مصادر طبية بالمستشفى، إن الفتيات وصلن وهن يعانين من جروح وكسور متفاوتة، موضحة أنه تم إيداعهن بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وسط متابعة دقيقة لحالاتهن.

وفي السياق نفسه، تواصل إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية العمل على رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع وقوع أي حوادث مماثلة.

إصابة 14 فتاة حادث انقلاب ميكروباص الإسماعيلية

