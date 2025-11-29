حريق يلتهم أشجار نخيل بقرية المساوية فى الأقصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع في عدد من أشجار النخيل بقرية المساوية التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة، دون وقوع أي إصابات بشرية.



وتلقى مركز شرطة إسنا بلاغًا يفيد باشتعال النيران في مجموعة من أشجار النخيل بالمنطقة الزراعية بالقرية، ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الزراعات المجاورة.



وأسفر الحريق عن احتراق عدد من أشجار النخيل فقط، بينما يجري حصر الخسائر والتأكد من أسباب اندلاع النيران.



وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.