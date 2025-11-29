"فقدت الوعي".. طالبة تعتدي على معلمتها داخل مدرسة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيبت معلمة بحالة إغماء، اليوم السبت، إثر اعتداء طالبة عليها داخل مدرسة محمود قطب الثانوية للبنات بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مستشفى إيتاي البارود المركزي بوصول رضا أحمد الغنيمي عبده، 56 عامًا، معلمة بمدرسة محمود قطب الثانوية للبنات ومقيمة بإيتاي البارود، مصابة بحالة إغماء نتيجة اعتداء طالبة عليها داخل المدرسة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.