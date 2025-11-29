إصابة فتاة في انقلاب سيارة بالصحراء البيضاء بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيبت فتاة في حادث انقلاب سيارة دفع رباعي، اليوم السبت، في منطقة محمية الصحراء البيضاء بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابة نتيجة الحادث إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين أن السيارة انقلبت على هند إبراهيم فتحي، 25 عامًا، مهندسة كمبيوتر ومقيمة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، خلال رحلة سفاري في المحمية، مما أدى إلى إصابتها بكسر في قاع الجمجمة ونزيف من الأذن وصدمة عصبية واضطراب في درجة الوعي.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابة إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، ثم جرى تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، فيما تم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.