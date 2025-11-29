إعلان

"وقعت في الترعة".. مصرع شخصين وإصابة آخرين بانقلاب سيارة بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:13 م 29/11/2025

إسعاف أرشيفية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة العريان عقب مركز أبو تشت في الاتجاه الحدودي لمحافظة سوهاج. انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تلقت غرفة العمليات بمحافظة قنا إخطارًا بوقوع الحادث، وتبين أن الضحايا والمصابين من أبناء محافظة قنا.

أسفر الحادث عن وفاة شخصين، جرى نقلهما إلى مستشفى دار السلام بسوهاج، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج ووضعهما تحت الملاحظة الطبية.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين وإنقاذ المصابين، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

