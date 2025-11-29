إعلان

"فقد عينه".. استدعاء معلمة للتحقيق بعد إصابة تلميذ في نجع حمادي بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أمرت جهات التحقيق في محافظة قنا باستدعاء معلمة بمدرسة في نجع حمادي، لاتهامها بالتسبب في إصابة تلميذ بالصف الأول الابتدائي وفقدانه إحدى عينيه أثناء اليوم الدراسي، وذلك لسماع أقوالها ومباشرة التحقيق في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من أسرة التلميذ، يُدعى عمر، بتحرير محضر ضد المعلمة، بدعوى تسببها في إصابته داخل الفصل، ما نتج عنه تضرر عينيه وفقد البصر بإحداهما.

وكشفت المعاينة الأولية أن التلميذ تعرّض للإصابة خلال وجوده داخل المدرسة، وجرى نقله على الفور إلى مستشفى سوهاج الجامعي، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة.

واستدعت جهات التحقيق المعلمة المتهمة للاستماع إلى أقوالها بشأن البلاغ المقدم من الأسرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

