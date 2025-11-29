مطبات صناعية وإنارة جديدة لرفع كفاءة الطرق بمدينة أبو زنيمة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء حملة لتطوير وتخطيط وإنارة الطرق بهدف تيسير حركة المرور، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالاهتمام بالطرق وتحسين عوامل الأمان على شبكات السير.

وقال المهندس سامح المتولي، رئيس المدينة، إن الحملة تأتي في إطار جهود الوحدة لتحسين الطرق ورفع مستوى الأمان المروري، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية، إضافة إلى مشاركة معدات المجتمع المدني من الشركات العاملة بالمدينة.

وأوضح رئيس المدينة أنه جرى تخطيط مطب صناعي أمام التجمع الوسيط بقرية غرندل باستخدام الألوان الفسفورية للحد من الحوادث، إلى جانب تأهيل الطريق الساحلي داخل المنحنى قبل مدخل المدينة من خلال معالجة الحفر الموجودة في الطبقة الأسفلتية.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جارٍ العمل على توسعة الطريق الساحلي بإزالة أطنان من الرمال المتراكمة فوق الأسفلت منذ سنوات، إضافة إلى صب قواعد خرسانية تمهيدًا لتركيب أعمدة إنارة جديدة ضمن خطة تطوير إنارة الطرق الرئيسية بنطاق المدينة.