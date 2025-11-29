بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد وحدة تجهيز النباتات الطبية والعطرية

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحدة تجهيز وغربلة النباتات الطبية والعطرية بالظهير الصحراوي لقرية بني إبراهيم بمركز أبنوب، إحدى مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم مشروعات القيمة المضافة وتنمية قدرات المجتمعات المحلية بما يحقق مستهدفات "رؤية مصر 2030".

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى علي، رئيس مركز أبنوب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم محمد، وكيل وزارة الزراعة، إضافة إلى أحمد أبو حطب، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم، وعدد من مسؤولي التكتلات الاقتصادية بالمحافظة.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ مكونات خط الإنتاج المطوَّر داخل الوحدة، والذي يضم مقرشتين، وهزّازًا تردديًا، وهزّازًا أسطوانيًا، وجهاز "جريفت"، وسلندر، ووحدة تهوية خارجية، وهي تجهيزات تهدف إلى رفع جودة المنتجات والوصول بها إلى درجة نقاء تصل إلى 98٪.

وأكد "أبو النصر" أن الوحدة تمثل إضافة مهمة لدعم المزارعين في الحصول على شهادة Global G.A.P المعتمدة دوليًا، بما يفتح آفاقًا جديدة لتصدير النباتات الطبية والعطرية إلى الأسواق الأوروبية وزيادة العائد من العملة الأجنبية.

كما استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي لمراحل تجهيز المنتج، بدءًا من عملية المقرشة، مرورًا بعمليات الغربلة المختلفة، وصولًا إلى المنتج النهائي عالي الجودة، مشددًا على أهمية التوسع في إنشاء وحدات مماثلة لخدمة التكتلات الاقتصادية وتعزيز سلاسل القيمة بالمحافظة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المحافظة ماضية في دعم مشروعات التكتلات الاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مركز أبنوب يُعد من أبرز المناطق المنتِجة للنباتات الطبية والعطرية مثل الريحان والشمر والبردقوش.