مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث على طريق المحروسة الصحراوي بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

09:06 م 28/11/2025

أرشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخرى تريلا على الطريق الصحراوي الغربي بناحية قرية المحروسة بمحافظة قنا.

تلقت غرفة عمليات مديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل ثقيل على الطريق الصحراوي الغربي بعد قرية المحروسة.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبيّن مصرع شخصين في موقع الحادث، فيما أُصيب سائق آخر، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، ونقل المصاب إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

