بتخفيضات وعروض.. الإسماعيلية تطلق معرض مستلزمات الأسرة المصرية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تنطلق، اليوم الجمعة، فعاليات معرض مستلزمات الأسرة المصرية الذي تنظمه محافظة الإسماعيلية عبر وحدة تكافؤ الفرص، بمشاركة عدد من الجهات والمبادرات الداعمة للأسر الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة وممثلي المجتمع المدني، وسط تفاعل كبير من المواطنين الذين توافدوا على أجنحة المعرض للاستفادة من التخفيضات والعروض المتاحة.

ويضم المعرض باقة متنوعة من المنتجات الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية، وتشمل الملابس، المستلزمات المنزلية، الأدوات المدرسية، ومنتجات غذائية بأسعار مخفضة، في إطار جهود المحافظة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

ويأتي تنظيم المعرض تأكيدًا على حرص محافظة الإسماعيلية على توفير منافذ متنوعة تتيح السلع بأسعار مناسبة، وتعزيز دور وحدة تكافؤ الفرص في خدمة المجتمع المحلي ودعم الفئات الأولى بالرعاية.