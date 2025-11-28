تقليد يزيد عن 80 عامًا.. قرية بقنا تُحيي ذكرى النجاة من الطاعون (صور)

قنا - عبد الرحمن القرشي:

لا يزال أهالي قرية النزلة بمحافظة قنا محافظين على تقليد سنوي عمره أكثر من ثمانية عقود، نشأ عقب نجاة أسلافهم من وباء الطاعون والكوليرا الذي اجتاح المنطقة آنذاك، رغم مرور الزمن وتغيّر ملامح الحياة، ظلّ الوفاء بالنذر عادة متوارثة بين الأجيال، تُجسّد روح التكافل والامتنان المتجذّرة في وجدان أبناء القرية.

في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، ومع بداية الموسم الزراعي، يخرج الأهالي لإحياء ذكرى نجاة أجدادهم من الوباء الذي تسبب في وفاة العشرات داخل القرية والمناطق المجاورة. تعود القصة إلى أن الأهالي قديمًا لجأوا إلى الدعاء وقطعوا نذرًا بإطعام الفقراء والمحتاجين إذا انكشف البلاء، وهو ما تحقق، لتتحول المناسبة إلى طقس سنوي ثابت.

تبدأ فعاليات اليوم بتجمع الأهالي أمام المسجد الكبير حاملين ما أعدّوه من الطعام والخبز، حيث يُقدَّم للمحتاجين وللمارة من أبناء القرية والمناطق المجاورة.

ويشارك الأطفال إلى جانب آبائهم في إعداد وتوزيع الطعام، في محاولة لغرس قيمة الوفاء بالعهد والحفاظ على الإرث المتوارث.

وقال عبدالله الهواري، أحد أبناء القرية، إن الطاعون كان قد تسبب قديمًا في سقوط عدد كبير من الضحايا، ما دفع الأهالي إلى التضرع لله والنذر بإطعام الفقراء بعد انقضاء الوباء، مضيفًا أن هذا اليوم أصبح احتفالًا سنويًا يشارك فيه سكان القرى المجاورة.

وأكد رامي عبدالله، من الأهالي، أن كل أسرة تُخرج طبقًا من الطعام في الجمعة الأخيرة من نوفمبر، ليتم توزيعه على المارة والمحتاجين، مشيرًا إلى أن كبار البلدة يشرفون على تنظيم جمع الخبز واللحوم وتوزيعها على فقراء القرية والنجوع المحيطة، وسط أجواء من الفرح والمودة تشبه احتفالات الأعياد.