من عقد القران إلى المشرحة.. شاب يقتل خطيبته قبل الزفاف بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أنهى شاب حياة خطيبته بطعنة بسلاح أبيض إثر نشوب خلاف بينهما، وذلك بقرية المراغة شمال محافظة سوهاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بينما جرى نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتعود أحداث الواقعة إلى ورود بلاغ للجهات المختصة يفيد بوجود جريمة قتل داخل دائرة مركز شرطة المراغة.

وكشفت التحريات أن المجني عليها "أ" لقيت مصرعها على يد خطيبها "م"، والذي كان قد عقد قرانه عليها، وكان من المقرر إقامة زفافهما خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت التحريات أن مشادة نشبت بين الطرفين، اعتدى على إثرها المتهم على خطيبته بالسلاح الأبيض، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.