انتقل فريق من جهات التحقيق بمركز طوخ في القليوبية، لمعاينة شقة صاحب معرض سيارات، المتهم بهتك عرض طالبة من "ذوي الهمم" (17 عامًا)، للوقوف على ملابسات الواقعة وتطابقها مع أقوال الضحية، وذلك بالتزامن مع قرار تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتواجه النيابة المتهم "السيد. م. أ" (38 عامًا)، بتحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي المبدئي الذي أثبت تعرض الفتاة لاعتداء جنسي وتمزق بغشاء البكارة، فضلًا عن اتهامات الأب للمتهم بتهديد ابنته بـ"الذبح" لإجبارها على الصمت وتكرار جريمته أثناء ترددها على المكان مع جدتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، قد ألقت القبض على المتهم بعد تأكيد تحريات المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث طوخ، صحة البلاغ، وتحرر المحضر رقم 12797 لسنة 2025 إداري مركز طوخ.