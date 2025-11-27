حبس سيدة ضُبط بحوزتها 250 طربة حشيش فى البحيرة

قررت نيابة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، حبس سيدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية ضبطها وبحوزتها 250 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر، يفيد باتجار "فوزية م" مقيمة بمنطقة البستان بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالمواد المخدرة، متخذة من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطها الإجرامي.

عقب التأكد من صحة المعلومات واستئذان النيابة العامة بمركز شرطة الدلنجات، جرى استهداف المتهمة بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي، و ضبطها وبحوزتها 250 طربة حشيش، واعترفت بحيازتها بقصد الاتجار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.