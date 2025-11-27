إعلان

3 مصابين في حادث تصادم نقل ثقيل وميكروباص على صحراوي الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:08 م 27/11/2025

أصيب 3 مواطنين، اليوم الخميس، إثر تصادم سيارة نقل ثقيل وميكروباص أمام مزلقان مرغم بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

تلقي اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد تصادم سيارتين أمام مزلقان كوبري مرغم بجوار شركة إسكندرية للبترول.

وانتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من اصطدام سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص بالطريق المشار إليه.

أسفر الحادث عن إصابة سيدة من مستقلى الميكروباص بجرح قطعي، وإصابة سائق السيارة النقل ومساعده، وجري نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الإسكندرية ميكروباص مزلقان كوبري مرغم

أخبار

