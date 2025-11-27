بسبب ركنة موتوسيكل.. مصرع سيدة بطلق ناري خلال مشاجرة في قنا

شهدت منطقة المعنا ببندر قنا، اليوم، مصرع سيدة بطلق ناري، خلال مشاجرة نشبت بين شقيق زوجها وأحد الجيران بسبب خلاف على ركنة دراجة نارية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بمصرع سيدة إثر إصابتها بطلق ناري بالخطأ في منطقة المعنا.



وبانتقال قوات الشرطة إلى موقع الحادث، تبين مصرع ش. م، 35 عامًا، بعد إصابتها بطلق ناري خرج بالخطأ من سلاح شقيق زوجها، أثناء مشاجرة مع أحد جيرانه على خلفية خلاف حول ركنة موتوسيكل.



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.