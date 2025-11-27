رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد القطاعات الحيوية ويشدد على جودة الخدمة

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم، جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من القطاعات الحيوية بديوان عام الشركة، في إطار متابعته المستمرة لسير العمل وحرصه على رفع كفاءة الأداء داخل الإدارات المختلفة.

استهل فودة جولته بتفقد القطاع المالي وقطاع المشروعات، حيث تابع دورة العمل الداخلية وآليات المتابعة المالية، إلى جانب نسب تنفيذ الخطط الاستثمارية. وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير الدقة والشفافية وسرعة الإنجاز لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء.

كما شملت الجولة مرورًا على ورش صيانة السيارات بالشركة، حيث اطّلع رئيس الشركة على خطط الصيانة الدورية لأسطول السيارات، وحالة المعدات الفنية، واحتياجات الورش من قطع الغيار.

ووجّه بضرورة الحفاظ على جاهزية السيارات والمعدات لدعم الأعمال الميدانية في مختلف مواقع الخدمة.

واختتم فودة جولته بتفقد الإدارة العامة للمخازن، لمتابعة إجراءات التداول والصرف، ونظم حفظ وتخزين المهمات، مؤكّدًا أهمية إحكام الرقابة على الأرصدة وتطبيق نظم حديثة في إدارة المخزون بما يضمن كفاءة التشغيل وسرعة تلبية احتياجات الإدارات.

وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أن الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة مستمرة لتطوير منظومة العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان جاهزية جميع القطاعات للقيام بمهامها بالشكل الأمثل.