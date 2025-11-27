تواصل مديرية الزراعة بالإسماعيلية جهودها برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة، من خلال تكثيف الرقابة الميدانية على الإدارات والجمعيات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، بهدف ضمان سير العمل بكفاءة ورفع مستوى المتابعة لتنفيذ المهام المكلف بها العاملون بالقطاع الزراعي.

وذلك بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن رفع كفاءة الخدمات الزراعية، وحماية حقوق المزارعين، وتحسين الإنتاج الزراعي.

وفي هذا الإطار، وجَّه وكيل وزارة الزراعة بتشكيل فرق متابعة ميدانية للمرور اليومي على الإدارات والجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة؛ لمتابعة سير العمل والالتزام بضوابط الأداء داخل كل إدارة وجمعية. وتشمل مهام هذه الفرق متابعة أعمال صرف الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها، ومراجعة ملفات وسجلات الحيازة الزراعية والتأكد من دقتها، إلى جانب تقييم أداء حماية الأراضي للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومتابعة أنشطة الإنتاج الحيواني، والحصر الفعلي للزراعات الشتوية للموسم الزراعي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

كما أكد على ضرورة إعداد تقارير فورية عن أي مخالفات يتم رصدها خلال المرور، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يضمن الحفاظ على الأرض الزراعية ودعم المزارعين تحسين الإنتاج الزراعي.