إنهاء خدمة 9 موظفين فى أسوان لتعاطيهم الحشيش أثناء العمل

كتب : إيهاب عمران

11:47 ص 27/11/2025
    محافظة أسوان
    تحليل المخدرات للعاملين بأسوان

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قرارين إداريين بإنهاء خدمة 9 من العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة، بعد أن أثبتت التحاليل الرسمية تعاطيهم للمواد المخدرة (الحشيش) أثناء تأدية العمل.

وجاء هذا الإجراء الحاسم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شمل القرار رقم (307) إنهاء خدمة 8 عاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، فيما قضى القرار رقم (306) بإنهاء خدمة أحد العاملين بمديرية الشباب والرياضة بإدارة شباب كوم أمبو.

استندت القرارات إلى خطابات رسمية من صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، التي أكدت إيجابية عيناتهم لمادة "الحشيش".

شدد الدكتور إسماعيل كمال، على أن المحافظة لن تتهاون مع أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، مؤكدًا أن الموظف العام يجب ألا يتولى مسؤولياته وهو تحت تأثير المخدرات لما يمثله ذلك من خطورة على كافة المستويات.

وأكد المحافظ أن القانون واضح وصارم، والالتزام بتطبيقه يتم بكل قوة ودون استثناءات، لافتًا إلى أن مبادرة "أسوان بلا إدمان" ليست مجرد شعار، بل "برنامج عمل متكامل يهدف إلى حماية أبناء المحافظة وتطهير الجهاز الإداري".

واختتم محافظ أسوان قائلا: "أي موظف يختار طريق التعاطي يختار بنفسه الخروج من المنظومة ودولاب العمل الحكومي".

تحليل المخدرات للعاملين سوان عاطي حشيش إنهاء خدمة موظفين

