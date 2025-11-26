بالصور.. السيطرة على حريق بمحول كهرباء في البحيرة

بالصور- انطلاق فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

البحيرة – أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من إخماد حريق اندلع، اليوم الأربعاء، في محول كهرباء بقرية امليط، التابعة لمركز إيتاي البارود، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود باندلاع الحريق، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الواقعة.

وقد فرضت القوات كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق، وسيطرت عليه قبل امتداده إلى الأبنية المجاورة. كما جرى فصل التيار الكهربائي بالمنطقة، وبدأت فرق الصيانة في إصلاح الأعطال.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.