واقعة غامضة بقنا.. إصابة رئيس مدينة أسبق بطلق ناري والنيابة تحقق

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أُصيب جمال عثمان علي عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت الأسبق بمحافظة قنا، بطلق ناري في ظروف غامضة مساء اليوم الأربعاء، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

وتلقى مرفق إسعاف قنا والأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإصابة جمال عثمان، 53 عامًا، من منطقة الكرنك، بطلق ناري، فتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى، وسط حالة من الاستنفار الأمني لمعرفة ملابسات الواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الحادث، وتحديد مصدر الطلق الناري وملابساته، فيما يواصل الفريق الطبي إجراء الإسعافات الأولية للمصاب تمهيدًا لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة وتقييم حالته الصحية.

وحررت الأجهزة المعنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي بدأت مباشرة أعمالها لكشف أسباب الحادث والوقوف على حقيقة ما جرى.