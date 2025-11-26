إعلان

إسناد مستشفى سمسطا للإنشاء بتكلفة مليار و900 مليون جنيه في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

05:12 م 26/11/2025

الدكتور هاني جميعة

أعلن الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الانتهاء من إسناد مستشفى سمسطا المركزي بتكلفة مليار و900 مليون جنيها، تمهيدا لأعمال الإنشاء والتي ستجرى خلال أسبوع.


كانت مديرية الصحة قد اتخذت قرارا بإغلاق مستشفى سمسطا المركزي تمهيدًا لهدمه وإعادة بنائه، ونقل الخدمة الصحية إلى مستشفى خاص صغير لا تتجاوز مساحته 500 متر مربع، ما تسبب في تدهور مستوى الرعاية الطبية، خاصة للحالات الحرجة ومصابي الحوادث، نظراً لقرب الموقع من الطريق الصحراوي الغربي.


وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى استغلال مقر مستشفى الحميات في سمسطا والمغلق منذ 23 عامًا، والمقام على مساحة 2850 مترا مربعا، في إنشاء مبان إدارية متنوعة.

