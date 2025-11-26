إعلان

انتخابات النواب 2025.. الحصر العددي بالدائرة الأولى في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

12:55 م 26/11/2025

انتخابات النواب 2025

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بكفر الشيخ وقلين، اليوم الثلاثاء، الحصر العددي للنتائج الأولية لمرشحي الدائرة.

وأظهرت النتائج حصول مرشحي الدائرة على الأصوات التالية:

محمد مصطفى خليفة (حزب النور): 44,341 صوتًا

محمد عبدالحميد عرابي (حزب مستقبل وطن): 35,809 صوتًا

سمير عبدالحميد الشهاوي: 26,508 صوتًا

محي الدين القطان: 25,861 صوتًا

باسم حجازي: 25,289 صوتًا

الدكتور علاء ريحان: 24,040 صوتًا

ووفق ذلك سوف تجرى إضافة أصوات المصريين بالخارج في الموعد المحدد ليجرى الإعلان عن النتيجة النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات النواب 2025 كفر الشيخ مجلس النواب

