انتخابات النواب 2025.. الحصر العددي بالدائرة الأولى في كفر الشيخ
كتب : إسلام عمار
انتخابات النواب 2025
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى بكفر الشيخ وقلين، اليوم الثلاثاء، الحصر العددي للنتائج الأولية لمرشحي الدائرة.
وأظهرت النتائج حصول مرشحي الدائرة على الأصوات التالية:
محمد مصطفى خليفة (حزب النور): 44,341 صوتًا
محمد عبدالحميد عرابي (حزب مستقبل وطن): 35,809 صوتًا
سمير عبدالحميد الشهاوي: 26,508 صوتًا
محي الدين القطان: 25,861 صوتًا
باسم حجازي: 25,289 صوتًا
الدكتور علاء ريحان: 24,040 صوتًا
ووفق ذلك سوف تجرى إضافة أصوات المصريين بالخارج في الموعد المحدد ليجرى الإعلان عن النتيجة النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.