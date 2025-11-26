أعلنت اللجنة العامة بالدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب 2025، عقب انتهاء أعمال الفرز باللجان الفرعية المنتشرة في أنحاء الدائرة.

إجمالي الناخبين ونسب المشاركة

وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام لجان الدائرة بلغ 644,807 ناخبين، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 67,365 ناخبًا. كما بلغ إجمالي الأصوات الباطلة 7,949 صوتًا، فيما وصل عدد الأصوات الصحيحة إلى 59,425 صوتًا.

نتائج التصويت على المقاعد الفردية

وجاءت نتائج المرشحين على النظام الفردي، وفق ترتيب بطاقة التصويت، على النحو التالي:

حسن عمر حسنين: 30,575 صوتًا

محمد أحمد النمكي: 30,727 صوتًا

أحمد عباس خليل: 24,490 صوتًا

محمد سعيد جابر: 7,981 صوتًا

محمد إبراهيم: 5,112 أصوات

شاكر أحمد حنفي: 3,616 أصوات

هشام جميل: 12,813 صوتًا

فكرية عبد المجيد: 4,980 أصوات

سيد بيومي: 4,241 صوتًا

حميدو رشدي: 4,853 أصوات

حاتم الشامي: 22,696 صوتًا

ناصر صلاح الدين: 5,343 أصوات

عماد عبده: 4,027 أصوات

إيمان عبد العزيز: 16,821 صوتًا

إجراءات الطعون

وأكدت اللجنة العامة أنها ستتلقى الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إعلان النتائج، على أن يتم إرسالها فور تسلّمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. وتفصل الهيئة في الطعون خلال 24 ساعة من تسلّمها، مع إخطار مقدم الطعن بقرارها خلال 24 ساعة من صدوره.