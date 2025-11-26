ننشر الحصر العددي في الدائرة الأولى بجنوب سيناء

كشف الحصر العددي الأولي بخليج العقبة في الدائرة الأولى بمحافظة جنوب سيناء، عن حصول المرشح حسين سليمان موسى جبلي على 5814 صوتًا، بينما حصل المرشح عابد فتيح على 2781 صوتًا، والمرشح أحمد ناصر محمد موسى على 1265 صوتًا، والمرشح سالم موسى حمدان على 667 صوتًا، والمرشح محسن محمد إبراهيم على 181 صوتًا، فيما حصل المرشح سيد أحمد إبراهيم على 76 صوتًا.

وبلغ العدد الحصري للناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة بالقائمة 36,079 ناخبًا، أدلى بأصواتهم 11,332 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 1180 صوتًا، فيما بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة في جميع اللجان 20,252 صوتًا.

وأسفر الحصر العددي عن حصول القائمة على 9055 صوتًا، بينما بلغ عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة 2087 صوتًا.

وفي النظام الفردي، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 37,079 ناخبًا، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في جميع اللجان 11,332 ناخبًا. وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 548 صوتًا، فيما بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة 10,784 صوتًا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة جنوب سيناء 103,698 ناخبًا موزعين على دائرتين: الدائرة الأولى: تضم مدن شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين، الدائرة الثانية: تضم مدن رأس سدر، أبوزنيمة، أبورديس، طور سيناء.

وجرت الانتخابات بجنوب سيناء على 4 مقاعد مقعدان فردي يتنافس عليهما 15 مرشحًا (6 مرشحين في الدائرة الأولى، و9 في الدائرة الثانية)، مقعدان للقائمة.