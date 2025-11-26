حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر

أظهر الحصر العددي الأولي لأصوات الناخبين في الدائرة الثامنة بمركز شرطة ميت غمر، خروج المرشح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، من سباق المنافسة على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025.

ووفقًا لما أعلنته اللجنة العامة الثامنة، فإن المرشح مرتضى منصور حصل على 14,977 صوتًا من الأصوات الصحيحة التي تم فرزها في 89 لجنة فرعية تابعة للجنة العامة.

ويشير هذا العدد إلى عدم تمكن منصور من اللحاق بالمرشحين المتقدمين في الدائرة الذين من المرجح أن يخوضوا جولة الإعادة.

وكان الحصر العددي، كشف عن تصدر المرشح أحمد عطية إسماعيل شرعان بعدد 35,717 صوتًا، بينما اشتدت المنافسة على المقاعد التالية بين شريف الشافعي 20,705 أصوات، والسيد أحمد حجازي إبراهيم 19,820 صوتًا ، وعماد الغلبان 19,751 صوتًا.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العامة لميت غمر، أن هذه الأرقام تمثل حصرًا عدديًا أوليًا، وتظل الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة النهائية والرسمية للانتخابات بعد ضم جميع أصوات الدائرة.