

جنوب سيناء - رضا السيد:

أظهرت عمليات الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بمحافظة جنوب سيناء، في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، تقدم ملحوظ لأحد المرشحين في الدائرة الأولى، بينما يُرجح إجراء جولة إعادة بين مرشحين في الدائرة الثانية.

وتتوزع الدوائر الانتخابية في محافظة جنوب سيناء كالتالي: الدائرة الأولى: وتضم مدن "شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين"، والدائرة الثانية: وتضم مدن "رأس سدر، أبورديس، أبوزنيمة، طور سيناء".

ويشير الحصر العددي الذي كشفته اللجنة العامة بالمحافظة إلى تقدم حسين موسى، مرشح حزب مستقبل وطن، فى الدائرة الأولى على المقعد الفردي، ومقر الدائرة قسم شرطة شرم الشيخ.

فيما يشير الحصر العددي للدائرة الثانية (خليج السويس)، إلى احتمالية الإعادة بين المرشح غريب حسان، والمرشح ماجد ربيع، على المقعد الفردي، ومقر الدائرة قسم شرطة طور سيناء.

وعن المقاعد بنظام القائمة، تقدم في عدد الأصوات النائب مجدي بيومي (حزب مستقبل وطن)، والنائبة فضية سالم (حزب الجبهة الوطنية)، بمقعدي القائمة المخصصين للمحافظة.

وكانت انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء جرت على 4 مقاعد (مقعدان فردي يتنافس عليهما 15 مرشحًا، ومقعدان بنظام القائمة).

وبلغ إجمالي عدد الناخبين 103,698 ناخبًا وناخبة، وتمت عملية التصويت داخل 15 لجنة فرعية موزعة على 15 مدرسة في مدن المحافظة.