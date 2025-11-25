مصرع مشرف بشركة الغاز أثناء عمله بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي مشرف بشركة الغاز، مصرعه اليوم الثلاثاء ، إثر سقوط سور بلكونة منزل عليه أثناء إشرافه على أعمال خط غاز بمنطقة الوسطانية بكفر الدوار.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار بسقوط السور على المشرف، محمد السيد محمد شاهين، 42 عامًا، ما تسبب في تعرضه لإصابات بالغة تم نقله على إثرها للمستشفى، إلا أنه توفى عقب وصوله.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة وفحص شهود الواقعة أن المجني عليه فوجئ بسقوط السور فوقه أثناء العمل، ما أدى إلى وفاته.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بالتحري حول الواقعة وملابساتها، والتصريح لاحقًا بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.