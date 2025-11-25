مسنّ على كرسي متحرك يدلي بصوته في انتخابات البرلمان بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

تقدم مسنّ يجلس على "كرسي متحرك" إلى لجنته الانتخابية بمحافظة المنوفية، في مشهد إنساني لافت اليوم الثلاثاء، مصممًا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، رغم ظروفه الصحية وصعوبة الحركة.

وساعد أهالي القرية وموظفو اللجنة الرجل المسنّ حتى وصل إلى داخل مقر الاقتراع، مؤكدًا: "صوتي أمانة.. ولازم أشارك"، ولاقت لحظته تعاطفًا وتقديرًا من الحاضرين الذين أثنوا على حرصه رغم تقدمه في العمر واعتماده على الكرسي المتحرك.

وتشهد محافظة المنوفية مشاركة واسعة في العملية الانتخابية هذا العام، في ظل جاهزية 500 مقر انتخابي يضم 542 لجنة عامة وفرعية تستقبل أكثر من 2 مليون و973 ألف ناخب على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن غرفة العمليات لم ترصد أي خروقات داخل اللجان، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منضبط في مختلف الدوائر مع متابعة على مدار الساعة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية تقديم الدعم وتسهيل حركة كبار السن وذوي الهمم، لضمان إدلاء الجميع بأصواتهم في أجواء منظمة تعكس الوعي المجتمعي لدى أهالي المنوفية.