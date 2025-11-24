محافظ السويس يكرم سيدة تصدت لمحاولة خطف طفل بعرب المعمل (فيديو وصور)

إضاءة مكتبة الإسكندرية بالبرتقالي في حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

زار اللواء الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، السيدة أم أسامة، التي تدخلت لإنقاذ طفل من محاولة خطف في منطقة عرب المعمل.

وأشاد المحافظ بموقف السيدة، واستغاثتها وإثارتها انتباه المارة والجيران، ومحاولتها اعتراض سيارة الخاطفين، لافتًا إلى أن عطل السيارة حال دون نجاحهما في خطف الطفل كريم محمود موسى. واعتبر المحافظ شجاعتها وثباتها أمام المجرمين نموذجًا للسيدة المصرية الأصيلة.

من جانبه، أعرب محمد خليل، زوج السيدة، عن سعادته بزيارة المحافظ وتكريم زوجته ومنحها درع المحافظة، مؤكدًا أن المحافظ وجه بتوفير الدعم الكامل للأسرة وتلبية احتياجاتهم وأي مطالب متاحة للتنفيذ. وأضاف خليل أنه يعمل في جهاز نظافة حي عتاقة، وأن المحافظ طلب منه التوجه إلى السكرتير العام بديوان المحافظة لبحث أي مطالب تخصه وأسرته والعمل على تحقيقها.

وكانت مباحث قسم فيصل قد ألقت القبض على المتهمين، وتبين أنهما لهما سجل جنائي، وسرقا سيارة التاكسي المستخدمة في محاولة الخطف وقاما بتغيير ملامحها ولونها.

وقال محمود مرسي، والد الطفل، في بث مباشر لموقع "مصراوي"، إن أحد المتهمين يعرفه وكان جاره سابقًا في منطقة عرب المعمل، مستأجرًا منه محلًا استخدمه ورشة كهرباء لصيانة السيارات، ولم يسدد إيجار خمسة أشهر بعد عودته. ووجه والد الطفل الشكر لرجال الشرطة في السويس، وخص ضباط مباحث قسم شرطة فيصل بقيادة المقدم محمود إسماعيل، رئيس المباحث.