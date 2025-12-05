أول تعليق من حسام حسن على قرعة مصر في كأس العالم 2026

"فأل حسن للفراعنة".. تاريخ مواجهات منتخب مصر مع فرق مجموعته في المونديال

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على وقوع الفراعنة في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا.

وقال حسام حسن في تصريحات عقب انتهاء مراسم القرعة:"جاهزون وسنبذل قصارى جهدنا للتواجد في أفضل المراكز ببطولة كأس العالم، والظهور بشكل مميز في الحدث الأهم عالمياً".

وأضاف المدير الفني الوطني:" نمتلك لاعبين كباراً لديهم الرغبة مع الجهاز الفني لتحقيق نتائج مميزة في المونديال".

وواصل العميد:"منذ بداية قيادتي الفنية للفراعنة وأركز دائماً على الفوز وتحقيق نتائج إيجابية، وهو النهج الذي سيستمر في كأس العالم 2026".

وأتم حديثه قائلاً:"تركيزنا حالياً منصب على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستنطلق خلال أيام بالمغرب الشقيق، قبل الاستعداد التام لمونديال 2026".

ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره البلجيكي يوم الاثنين الموافق 16 يونيو المقبل 2026.