عزيمة لا تقهر.. تسعينية تتحدى العمر وتدلي بصوتها في انتخابات المنوفية (صور)

كتب : أحمد الباهي

04:22 م 24/11/2025
    الأهالي يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها بالمنوفية
    عجوز على عكاز في انتخابات المنوفية
    الحاجة فاطمة بالمنوفية تشارك في الانتخابات

قدمت الحاجة فاطمة، البالغة من العمر 95 عامًا، نموذجًا ملهمًا للشباب وكبار السن على حد سواء، حين وصلت إلى لجنتها الانتخابية بمدرسة المؤسسة بنون التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مستندة إلى عكازها وظهرها منحني من أثر السنين، في مشهد أثار إعجاب وتعاطف المواطنين المتواجدين أمام اللجنة.

وقالت الحاجة فاطمة لموقع مصراوي بصوت متقطع: "أنا جاية أنتخب.. صوتي أمانة"، وسارع عدد من المواطنين إلى مساعدتها حتى تمكنت من الإدلاء بصوتها، في لفتة إنسانية جسدت روح المشاركة الوطنية رغم تحديات العمر.

وجاءت مشاركتها ضمن العديد من المشاهد المؤثرة التي شهدتها لجان المنوفية مع انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث توافد المواطنون منذ الصباح للإدلاء بأصواتهم في أجواء منظمة، مع حضور نسائي ملحوظ.

وتشهد المحافظة استعدادات مكثفة لإنجاح العملية الانتخابية، إذ جُهزت 500 مقر انتخابي يضم 542 لجنة عامة وفرعية لاستقبال أكثر من 2 مليون و973 ألف ناخب، مع توفير مظلات ومسارات مهيأة لكبار السن وذوي الهمم، إضافة إلى انتشار فرق الإسعاف والدعم اللوجستي.

كما تواصل غرفة العمليات الرئيسية متابعة اللجان على مدار الساعة لضمان انتظام عملية التصويت وتذليل أي عقبات فورًا، بما يضمن خروج اليوم الانتخابي بشكل منظم يعكس وعي أهالي المنوفية وحرصهم على المشاركة الفعّالة.

المنوفية انتخابات المنوفية انتخابات مجلس النواب 2025 عجوز تدلي بصوتها

