مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)

كتب : أسماء البتاكوشي

09:37 ص 06/12/2025

وزارة الخارجية المصرية

رحبت جمهورية مصر العربية بقيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة 3 سنوات.

وحظي التجديد بتأييد واسع من 151 دولة عضوًا، بما يعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العيش بكرامة إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم.

وأكدت مصر دعمها الكامل للأونروا ولدورها الإنساني الأصيل فإنها تشدد على أن دور الوكالة يظل محوريًا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله باعتبارها الجهة الرئيسية لتوفير الخدمات الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

كما ذكرت بأن وجود الأونروا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجوهر قضية اللاجئين ذاتها، وبالمسؤولية الدولية تجاه إيجاد حل دائم لها وفق قرارات الشرعية الدولية.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الزخم وتعزيز جهود توفير التمويل المستدام لضمان استمرار خدمات الوكالة الحيوية، بما يسهم في صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويعزز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

