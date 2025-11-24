انطلق التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الشرقية، ويحق التصويت لما يقرب من 4 ملايين و905 آلاف و724 ناخبًا داخل 975 مركزًا انتخابيًا يضم 1040 لجنة فرعية، إضافة إلى 9 لجان عامة موزعة على أنحاء المحافظة.

وشهدت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى داخل محيط اللجان، من خلال إزالة الإشغالات ورفع السيارات المتهالكة وتمهيد الطرق، مع تكثيف أعمال النظافة، والتأكد من توافر المظلات ومقاعد الانتظار لتسهيل حركة كبار السن وذوي الهمم. كما جرى مراجعة مرافق الكهرباء والمياه وتجهيز فرق الطوارئ لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وتشهد الشرقية منافسة قوية بين 249 مرشحًا فرديًا يتنافسون على 21 مقعدًا بالنظام الفردي، إلى جانب 21 مقعدًا مخصصة للقائمة الوطنية من أجل مصر.

وتضم المحافظة 9 دوائر انتخابية، تم توزيع مقاعدها على النحو التالي:

الدائرة الأولى (الزقازيق والقنايات): 4 مقاعد

الدائرة الثانية (بلبيس ومشتول السوق): 3 مقاعد

الدائرة الثالثة (العاشر من رمضان): مقعد واحد

الدائرة الرابعة (منيا القمح): مقعدان

الدائرة الخامسة (أبو كبير وههيا): مقعدان

الدائرة السادسة (ديرب نجم والإبراهيمية): مقعدان

الدائرة السابعة (فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر): 3 مقاعد

الدائرة الثامنة (أبو حماد والقرين): مقعدان

الدائرة التاسعة (الحسينية ومنشأة أبو عمر وصان الحجر والصالحية الجديدة): مقعدان

ويصل إجمالي المقاعد الفردية بالمحافظة إلى 21 مقعدًا، بالإضافة إلى 21 مقعدًا بنظام القوائم.