طوابير أمام لجان السويس.. توافد الناخبين للمشاركة بانتخابات النواب (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

11:22 ص 24/11/2025
    طوابير أمام اللجان
    طوابير الشباب بلجان الأربعين
    ناخب يدلي بصورته في لجنة بالسويس
    انتخابات النواب في السويس
    كبار السن يتصدرا المشهد في الأربعين

السويس - حسام الدين أحمد:

توافد الناخبون في محافظة السويس على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم أمام 41 لجنة انتخابية، لاختيار مرشحين على مقعدي الفردي، بالإضافة إلى التصويت على القائمة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة داخل اللجان ومحيطها.

ووصل القضاة المشرفون على العملية الانتخابية في الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى مقار الاقتراع، مصطحبين دفاتر بطاقات الاقتراع وعهدة اللجنة، وأقفال الصناديق المرقمة، وسط حراسة أمنية.

كما حضر مندوبي المرشحين قبل بدء التصويت، إذ يتنافس في محافظة السويس 18 مرشحًا على مقعدي الفردي، وسُمِح لعدد منهم بالدخول بالتناوب لمتابعة العملية الانتخابية.

وأشار أحمد وزيري، السكرتير العام لمحافظة السويس، إلى أن الكتلة التصويتية بالمحافظة تبلغ 505,586 ناخبًا، حيث يحتل حي الأربعين النسبة الأكبر من الناخبين بإجمالي 188 ألف ناخب، أي ما يزيد عن 30% من قوة المحافظة، بينما يمثل حي عتاقة أقل من 6% من الكتلة التصويتية.

انتخابات النواب في السويس انتخابات مجلس النواب 2025 السويس

