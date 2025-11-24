السويس - حسام الدين أحمد:

توافد الناخبون في محافظة السويس على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم أمام 41 لجنة انتخابية، لاختيار مرشحين على مقعدي الفردي، بالإضافة إلى التصويت على القائمة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة داخل اللجان ومحيطها.

ووصل القضاة المشرفون على العملية الانتخابية في الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى مقار الاقتراع، مصطحبين دفاتر بطاقات الاقتراع وعهدة اللجنة، وأقفال الصناديق المرقمة، وسط حراسة أمنية.

كما حضر مندوبي المرشحين قبل بدء التصويت، إذ يتنافس في محافظة السويس 18 مرشحًا على مقعدي الفردي، وسُمِح لعدد منهم بالدخول بالتناوب لمتابعة العملية الانتخابية.

وأشار أحمد وزيري، السكرتير العام لمحافظة السويس، إلى أن الكتلة التصويتية بالمحافظة تبلغ 505,586 ناخبًا، حيث يحتل حي الأربعين النسبة الأكبر من الناخبين بإجمالي 188 ألف ناخب، أي ما يزيد عن 30% من قوة المحافظة، بينما يمثل حي عتاقة أقل من 6% من الكتلة التصويتية.