إقبال مبكر على لجان المنصورة مع انطلاق انتخابات النواب 2025 (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

شهدت اللجان الانتخابية بالدائرة الأولى ومقرها بندر ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، إقبالًا كثيفًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت.

وتجمع المواطنون أمام لجنة مدرسة الملك الكامل وشجرة الدر الإعدادية، وعدد من اللجان الانتخابية في شارع الثانوية بالمنصورة، لاختيار من يمثلهم في البرلمان.

وانتشرت قوات الشرطة بمحيط اللجان الانتخابية، فيما ظهرت العناصر الشرطية النسائية أمام أبواب اللجان لمساعدة السيدات وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم. كما تمركزت سيارات الإسعاف بالميادين الرئيسية ومحيط اللجان، ورافقتها الفرق الطبية ضمن خطة شاملة لرفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية، مع تفعيل غرف الطوارئ بالإدارة العامة للطب الوقائي والإدارات الصحية والمستشفيات على مدار الساعة.

ويتنافس على المقاعد الفردية في محافظة الدقهلية 289 مرشحًا لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي في 10 دوائر انتخابية، بالإضافة إلى 17 مقعدًا للقائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، داخل 604 مدارس، و45 معهدًا، و7 مراكز شباب، و2 جمعية زراعية، و2 جمعية أهلية، ووحدة طب أسرة ووحدة محلية. بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، ويصل عدد الناخبين المسجلين إلى 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب ضمن 10 دوائر انتخابية.