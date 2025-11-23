طوارئ وتطهير لجان.. "صحة الدقهلية" تستعد لانتخابات النواب (صور)

4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الطبية، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة الدكتور حمودة الجزار، وكيل الوزارة، وعضوية قيادات الطب الوقائي والعلاجي وإدارات الطوارئ والترصد وصحة البيئة.



وفي قطاع الطب الوقائي، صرح الدكتور تامر الطنبولي بأنه تم تفعيل غرفة طوارئ مركزية تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، بالتوازي مع غرف فرعية بالإدارات الصحية.



كما تم الدفع بفرق ميدانية للمرور على اللجان الانتخابية للتأكد من توافر المستلزمات الوقائية وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى.



وضمن الخطة الميدانية، انتشرت فرق المبادرات الرئاسية في محيط اللجان لتقديم الدعم الطبي الفوري ومتابعة العلامات الحيوية للحالات الطارئة.



وبالتزامن مع ذلك، نفذت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة حملات موسعة للرش والتطهير داخل ومحيط اللجان، حيث واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا طلخا أعمالها منذ أمس واليوم لضمان بيئة آمنة للناخبين.



وعلى الصعيد العلاجي، أكد الدكتور السيد فاروق أن المستشفيات التابعة للمديرية رفعت جاهزيتها القصوى، من خلال تعزيز أقسام الطوارئ بالكوادر الطبية، وتوفير أرصدة إضافية من أكياس الدم والمستلزمات، والتأكد من كفاءة عمل المعامل وأقسام الأشعة، مع ربط جميع المستشفيات بغرفة الطوارئ المركزية بالمديرية لسرعة الإبلاغ والتدخل.

