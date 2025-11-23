بعد إحالة المتهم للعباسية.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الإسكندرية (صور)

في لحظات قليلة، تحوّل شاب كان صديقًا منذ أيام الدراسة إلى قاتل يزرع الرعب في قلب صديقه، الموقف الجديد بمنطقة كرموز بالإسكندرية شهد مشهدًا مأساويًا لم يكن يتوقعه أحد: مهندس شاب ينهي يومه كالمعتاد، ثم يُقتل على يد صديقه السابق أمام أعين المارة، جريمة هزّت المجتمع وأثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكشف قصة طويلة من الصراعات الشخصية والخلافات القديمة، انتهت برصاصة لا رجعة فيها.

إحالة المتهم لمستشفى العباسية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة المتهم بقتل المهندس عبد الله الحمصاني إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية، لعرضه على لجنة طبية متخصصة لتحديد مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، كما تم تأجيل نظر القضية إلى 28 ديسمبر لاستكمال المرافعة وسماع أقوال شهود الإثبات والطبيب الشرعي.

ظهر المتهم داخل قفص الاتهام مرتديًا الجلباب الأزرق ذاته الذي ارتُكبت به الجريمة، وكان هادئًا أثناء تلاوة أمر الإحالة، بينما كانت الأنظار مشدودة إليه داخل قاعة المحكمة.

تفاصيل الجريمة

تعود الواقعة إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة كرموز يفيد بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وكشفت التحريات أن الضحية، عبد الله الحمصاني، مهندس وحاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات بإحدى توكيلات السيارات، كان على موعد مع مصير مأساوي.

وأوضحت التحقيقات أن الجريمة جاءت بعد خلافات طويلة بين المتهم والمجني عليه. فقد كانت تربطهما صداقة منذ أيام الدراسة، إلا أن خلافات شخصية بدأت بعد أن قام المتهم بالسب والتشهير بزوجة المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم تصالح الطرفين في نوفمبر 2024، إلا أن شكوى المجني عليه لوالد المتهم دفعت الأخير للتخطيط للانتقام.

تحضيرات الجريمة

اعترف المتهم أمام النيابة بأنه استأجر شقة بالقرب من سكن المجني عليه بمنطقة الهانوفيل، واشترى سيارة والسلاح المستخدم من أمواله الخاصة، التي جمعها من محل لتجارة الذهب وورث جزءًا منها عن والدته. وبدأ في التخطيط للواقعة منذ مارس 2023، متابعًا تحركات صديقه بدقة عبر GPS.

وفي يوم الجريمة، أدى المتهم صلاة العصر في شقته، ثم توجه إلى مقر عمل المجني عليه في الموقف الجديد، وانتظر وصوله على الرصيف المقابل للتوكيل. وعندما اقترب المجني عليه، أطلق المتهم عدة طلقات أصابته مباشرة فأردته قتيلًا، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأكد المتهم بكل برودة أنه غير نادم على فعلته، قائلاً: "كان لازم يموت.. مش ندمان ومش فارق معايا حاجة بعد ما قتلته".

إلقاء القبض والتحقيقات

وبعد ساعات من الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي تبين أنه مهندس ويعاني اضطرابات نفسية سبق أن استوجبت إيداعه مصحة نفسية. كما تم ضبط السلاح المستخدم والسيارة، وتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأثارت الجريمة صدمة واسعة في الإسكندرية، خاصة مع تداول التفاصيل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعاد البعض طرح التساؤلات حول مدى صعوبة التعامل مع الخلافات الشخصية التي تتصاعد إلى جرائم قتل.

