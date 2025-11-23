إنشاء طريق لخدمة المزارعين بمحيط المنطقة اللوجستية في الدقهلية

4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

الدقهلية- رامي محمود:

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماع لمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة اللوجستية بمدينة طلخا، ومناقشة بعض الموضوعات المتعلقة ببدء تشغيل المنطقة اللوجستية لخدمة محافظة الدقهلية ومنها الدراسة المرورية للمداخل والمخارج للمنطقة والدورانات المطلوب إنشائها بطريق رافد جمصة لتسهيل عملية وصول المركبات وخاصة تريلات البضائع للمنطقة.

كما تناول الاجتماع مناقشة الطريق الزراعي الذي يخدم المزارعين بالمنطقة والإجراءات اللازمة لتمهيده لتسهيل حركة المزارعين والمعدات والآلات الزراعية لخدمة الأراضي الزراعية المحيطة، وذلك بناء على طلب جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية للمساهمة في البدء في تشغيل المنطقة اللوجستية لخدمة الدقهلية.

حضر الاجتماع المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، ووكلاء وزارات الزراعة والري والصرف والتموين والطرق والهيئة العامة للطرق والكباري والاصلاح الزراعي، واسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، ومدير المشروع بالمنطقة اللوجستية، ووكيل الإدارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، ومديري إدارات متابعة المشروعات والمرافق والأسواق والمجالس واللجان بالمحافظة.