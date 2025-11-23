"غرق في المياه".. مصرع شخص إثر انقلاب سيارة بإحدى مصارف البحيرة

وقع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمياه مصرف الخيري نطاق مركز المحمودية في محافظة البحيرة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في البحيرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مصرف الخيري نطاق مركز المحمودية ووجود متوفى نتيجة الغرق.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي في مديرية أمن البحيرة، انقلاب سيارة نقل بمصرف الخيري بجوار كوبري العقاري طريق إدكو أبو هواش وغرق قائدها.

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية بمساعدة الأهالى من إنتشال جثة السائق وإستخراج السيارة من المجرى المائي.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي، إذ تحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.