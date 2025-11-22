الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن قرب الإعلان عن منظومة جديدة لتطوير التاكسي بالمحافظة خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتعزيز المظهر الحضاري للمدينة، وذلك في إطار خطة شاملة للارتقاء بوسائل النقل العام.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، بأعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، حيث استعرض المحافظ جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والخدمات، مؤكدًا أن المحافظة شهدت خلال الـ15 شهرًا الماضية رصف وإعادة الشيء لأصله في 659 طريقًا بإجمالي أطوال بلغت 249 كم، مع استهداف رصف 750 طريقًا إضافيًا خلال العام الجاري.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات كبرى في قطاع النقل، منها مترو أبو قير، وتطوير ترام الرمل، وزيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية إلى 55 أتوبيسًا، إلى جانب مشروع "الإسكوتر الكهربائي"، وتطوير منظومة النقل العام.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لمواجهة التحديات التي تواجه الإسكندرية، وعلى رأسها الضغط السكاني الكبير، حيث بلغ عدد السكان 5.5 مليون نسمة عام 2025، إلى جانب استضافة 80 ألف لاجئ، واستقبال 2.8 مليون مصطاف سنويًا، وتقديم الخدمات الطبية للمحافظات المجاورة، مما يشكل عبئًا على البنية التحتية ويؤدي إلى تفشي ظواهر مثل الباعة الجائلين والمواقف العشوائية والعقارات المخالفة.

وأضاف أن المحافظة تنفذ حاليًا 63 مشروعًا تنمويًا، وجارٍ العمل على 31 مشروعًا آخر في أربعة قطاعات رئيسية: الاقتصاد، والعمران والسكن، والبنية التحتية، والخدمات المجتمعية، بهدف استعادة بريق المدينة وتحقيق رؤيتها المستقبلية.

وفي قطاع الصرف الصحي، أشار المحافظ إلى رفع الطاقة التصميمية للشبكات من 1.4 إلى 1.8 مليون م³ يوميًا، وزيادة عدد المعدات إلى 1100 معدة، وتنفيذ مشروعات نوعية مثل مشروع إسكان طلمبات الماكس الذي خدم 1075 مواطنًا، ومشروع إدارة مياه الأمطار الذي غطى 35% من المدينة، ما أهل الإسكندرية للفوز بجائزة سيول للمدن الذكية 2025.

وفيما يخص مياه الشرب، أوضح المحافظ أن الخدمة تغطي نحو 7 ملايين نسمة، تشمل الإسكندرية وأجزاء من البحيرة ومطروح، وتم حل مشكلات المياه في خمس مناطق ساخنة، ويجري العمل على أربع مناطق أخرى.

أما في قطاع الكهرباء، فقد تم تحسين خدمات التوزيع ليصل عدد المشتركين إلى 3.2 مليون، مع تلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى.

وفي قطاع التعليم، تم تقليص الكثافة الطلابية من 90 إلى 43 طالبًا في الفصل، بزيادة عدد المدارس إلى 2909 مدرسة عام 2025 مقارنة بـ2359 مدرسة في 2019.

وفي قطاع التموين، أشار المحافظ إلى تنفيذ 16,375 حملة رقابية منذ أغسطس 2024، أسفرت عن تحرير محاضر وإحالتها للنيابة، إلى جانب تطوير 8 مكاتب تموينية لخدمة المواطنين.

وفي القطاع الصحي، ثمّن المحافظ دور المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية، موضحًا أن الإسكندرية تضم 402 موقعًا طبيًا حكوميًا وخاصًا، وقدمت خدماتها لنحو 5.6 مليون نسمة خلال العام، مع وجود 126 سيارة إسعاف، واستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بنهاية 2025.

وفي ختام اللقاء، استمع المحافظ إلى استفسارات ومقترحات أعضاء الجمعية حول ملفات النظافة، والفرص الاستثمارية، ورقمنة الخدمات، بحضور الأستاذ محمد هنو رئيس الجمعية، والأستاذ محمد صلاح سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية.