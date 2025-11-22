فتاة تنهي حياتها شنقًا داخل منزل أسرتها في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أقدمت فتاة في العقد الثالث من العمر على إنهاء حياتها داخل منزل أسرتها بإحدى القرى التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وذلك إثر مرورها بضائقة نفسية.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام "ش.ط.ع" 22 عامًا، بإنهاء حياتها شنقًا داخل منزلها، وفشلت محاولات إنقاذها.

وبسؤال أسرتها، أقروا بأنها كانت تعاني من أزمة نفسية مؤخرًا. جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي السياق نفسه، تُوفر الدولة قنوات دعم ومساعدة للمرضى النفسيين والراغبين في الحصول على استشارات عاجلة، من خلال عدة خطوط ساخنة أبرزها:

الأمانة العامة للصحة النفسية: 08008880700 – 0220816831 (على مدار اليوم).

المجلس القومي للصحة النفسية: 20818102.

وتؤكد دار الإفتاء المصرية أن الانتحار جريمة شرعية وخلقياً كبيرة من الكبائر، مشددة على ضرورة التعامل مع من يعانون من اضطرابات نفسية باعتبارهم مرضى يحتاجون إلى علاج ورعاية متخصصة.