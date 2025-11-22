إعلان

مصرع شابين وإصابة آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:41 م 22/11/2025

الضحايا

المنوفية - أحمد الباهي:

أسفر حادث تصادم مروع وقع، مساء أمس الجمعة، على طريق "دناصور - كفر دنشواي" بمركز الشهداء، عن مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين، بعدما اصطدمت دراجة نارية بسيارة أثناء سيرهم بالطريق.

توفي كل من: "عمرو.ا.ع.ج"، 20 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، و"عبد الرحمن.أ.ع.م"، 20 عامًا، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الشهداء المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأعرب أهالي قرية عمروس عن حزنهم الشديد لوفاة الفقيدين، داعين لهما بالرحمة ولذويهما بالصبر والسلوان، في انتظار صدور تصاريح الدفن لتشييع الجثامين.

