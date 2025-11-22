إعلان

حملات تموينية مكثفة بالمنيا.. ضبط مخالفات محطة وقود ومخابز وأسواق (صور)

كتب : جمال محمد

12:47 م 22/11/2025

تموين المنيا يضبط مخالفات

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على حماية حقوق المواطنين في السلع المدعمة، وضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع الاستراتيجية.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية التي نفذتها المديرية بمختلف مراكز المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط محطة وقود تلاعبت في 646 ألف لتر سولار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى تحرير محاضر تشغيل محطات بدون ترخيص ومصادرة كميات من المواد البترولية.

كما تم تحرير 232 مخالفة تموينية، وفي إطار مواجهة الغش التجاري، تمكنت الحملات من ضبط مصنع منظفات يعمل بدون ترخيص ويستغل علامة تجارية غير مسجلة، وتم مصادرة 200 كرتونة منظفات بإجمالي 4000 كيس سعة 600 مل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفيما يتعلق بقطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 161 مخالفة شملت: إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، غلق مخابز بدون عذر مسبق، عدم توافر ميزان بالمخبز، عدم الإعلان عن لوحة التعليمات، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، بالإضافة إلى ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر، من بينها السكر والدقيق وزيت الطعام والأسمدة والملح والسجائر، فضلًا عن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حملات تموينية على أسواق المنيا

حملات تموينية مكثفة بالمنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ضبط مخالفات محطة وقود بالمنيا ضبط مخالفات مخابز وأسواق الحملات الرقابية على المخابز البلدية

