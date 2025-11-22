كلب مسعور يعقر 18 شخصًا في قرية العتمانية بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 18 شخصًا بجرح متفرقة في الجسم، اليوم السبت، إثر تعرضهم لعقر كلب مسعور بقرية العتمانية عزبة العقايلة بمركز البداري في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مستشفى البداري المركزي بوصول عدد 18 مصابًا من قرية العتمانية، جميعهم يعانون من إصابات متفرقة نتيجة عقر الكلب.

على الفور، جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم وإعطاؤهم الأمصال اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة.