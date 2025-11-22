بالصور- محافظ أسيوط يفتتح معرض المشغولات اليدوية لدار الرعاية بالفتح

أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، المعرض الحرفي لورش دار الرعاية الاجتماعية للرجال بمدينة الفتح، والذي نُظم بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم دور الرعاية وتمكين نزلائها من عرض منتجاتهم وتسويقها.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبدالحكيم، رئيس مركز ومدينة الفتح، وأحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، إلى جانب جيهان أحمد حفني، مدير إدارة الأسر المنتجة، والدكتورة سعدية نور الدين، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية، ومحمد خضير، مدير الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال.

وتجوّل المحافظ ومرافقوه داخل أرجاء المعرض، حيث تضمنت المعروضات باقة متنوعة من المشغولات اليدوية والمفروشات والملابس الجاهزة والمخبوزات والإكسسوارات، وكلها من إنتاج نزلاء الدار الذين شاركوا في إعدادها ضمن ورش تدريبية تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.

وخلال زيارته لورش الدار، استمع المحافظ إلى شرح مفصل من المدربين حول مراحل التصنيع والأدوات المستخدمة، كما تابع جانبًا من أعمال النزلاء أثناء تنفيذهم المنتجات داخل الورش.

وأعرب المحافظ عن إعجابه بحرفية التنفيذ وجودة المشغولات، مؤكدًا أهمية دعم البرامج التدريبية التي تُسهم في رفع كفاءة النزلاء، وتمنحهم فرصة حقيقية لاكتساب مهارات مهنية تساعدهم على الاندماج في المجتمع.